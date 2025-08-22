Circuit pédestre N°20 Les trois petits bois

Circuit pédestre N°20 Les trois petits bois Place de l’Église 17150 Nieul-le-Virouil Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Agréable circuit le long des chemins avec peu de dénivelé.

+33 5 17 24 03 47

English :

Pleasant circuit along the paths with little difference in height.

Deutsch :

Angenehmer Rundgang entlang von Wegen mit wenig Höhenunterschied.

Italiano :

Circuito piacevole lungo i sentieri con poco dislivello.

Español :

Circuito agradable por los caminos con poco desnivel.

