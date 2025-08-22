Circuit pédestre N°20 « Les trois petits bois » Nieul-le-Virouil Charente-Maritime
vendredi 1 mai 2026.
Circuit pédestre N°20 Les trois petits bois
Circuit pédestre N°20 Les trois petits bois Place de l’Église 17150 Nieul-le-Virouil Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Agréable circuit le long des chemins avec peu de dénivelé.
+33 5 17 24 03 47
English :
Pleasant circuit along the paths with little difference in height.
Deutsch :
Angenehmer Rundgang entlang von Wegen mit wenig Höhenunterschied.
Italiano :
Circuito piacevole lungo i sentieri con poco dislivello.
Español :
Circuito agradable por los caminos con poco desnivel.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme