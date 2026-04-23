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Karaoké au Meli’Nieul Le Meli’Nieul Nieul-le-Virouil

Karaoké au Meli’Nieul Le Meli’Nieul Nieul-le-Virouil samedi 2 mai 2026.

Lieu : Le Meli'Nieul

Adresse : 7 route de Guitinières

Ville : 17150 Nieul-le-Virouil

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 5 décembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Nieul-le-Virouil

Karaoké au Meli’Nieul

Le Meli’Nieul 7 route de Guitinières Nieul-le-Virouil Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-12-05 02:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Nous vous proposons un karaoké tous les premiers samedi du mois!
Conviviale, tout style condondu et ouvert à tous.
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Le Meli’Nieul 7 route de Guitinières Nieul-le-Virouil 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 83 54 94  lemelinieul@hotmail.com

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English :

We offer karaoke every first Saturday of the month!
Convivial, all styles welcome and open to all.

L’événement Karaoké au Meli’Nieul Nieul-le-Virouil a été mis à jour le 2026-04-23 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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