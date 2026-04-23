Karaoké au Meli’Nieul Le Meli’Nieul Nieul-le-Virouil
Karaoké au Meli’Nieul Le Meli’Nieul Nieul-le-Virouil samedi 2 mai 2026.
Nieul-le-Virouil
Karaoké au Meli’Nieul
Le Meli’Nieul 7 route de Guitinières Nieul-le-Virouil Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-12-05 02:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Nous vous proposons un karaoké tous les premiers samedi du mois!
Conviviale, tout style condondu et ouvert à tous.
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Le Meli’Nieul 7 route de Guitinières Nieul-le-Virouil 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 83 54 94 lemelinieul@hotmail.com
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English :
We offer karaoke every first Saturday of the month!
Convivial, all styles welcome and open to all.
L’événement Karaoké au Meli’Nieul Nieul-le-Virouil a été mis à jour le 2026-04-23 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge