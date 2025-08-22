Circuit pédestre N°37 « Château d’Usson » Pons Charente-Maritime
Circuit pédestre N°37 Château d’Usson Place Saint-Vivien 17800 Pons Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Un parcours contrasté à haute diversité paysagère entre champs, bosquets, zones humides et haute richesse patrimoniale du Moyen-Âge à la Renaissance.
+33 5 17 24 03 47
A contrasted route with a high landscape diversity between fields, copses, wetlands and a high patrimonial wealth from the Middle Ages to the Renaissance.
Eine kontrastreiche Strecke mit hoher landschaftlicher Vielfalt zwischen Feldern, Hainen, Feuchtgebieten und hohem Reichtum an Kulturgütern vom Mittelalter bis zur Renaissance.
Un percorso contrastato con un’elevata diversità paesaggistica tra campi, boschetti, zone umide e un ricco patrimonio dal Medioevo al Rinascimento.
Un recorrido contrastado con una gran diversidad paisajística entre campos, sotos, humedales y un rico patrimonio desde la Edad Media hasta el Renacimiento.
