Circuit pédestre sentier du léomont Vitrimont Meurthe-et-Moselle

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre sentier du léomont N4 D97 Chemin de Friscati 54300 Vitrimont Meurthe-et-Moselle Grand Est

Un chemin d’1 km a été aménagé pour relier le cimetière du Mouton Noir à la colline du Léomont.

Le sommet de la colline et ses environs, historiquement connus comme le lieu de combats sanglants entre les troupes françaises et allemandes en 1914, est un héritage de notre Histoire.

Départ Mouton Noir (entre Lunéville et Vitrimont).

English :

A 1 km path was built to link the Black Sheep Cemetery to the Léomont hill.

The top of the hill and its surroundings, historically known as the site of bloody battles between French and German troops in 1914, is a legacy of our history.

Departure Mouton Noir (between Lunéville and Vitrimont).

Deutsch :

Es wurde ein 1 km langer Weg angelegt, der den Friedhof Mouton Noir mit dem Leomont-Hügel verbindet.

Der Gipfel des Hügels und seine Umgebung, historisch bekannt als Schauplatz blutiger Kämpfe zwischen französischen und deutschen Truppen im Jahr 1914, ist ein Erbe unserer Geschichte.

Start: Mouton Noir (zwischen Lunéville und Vitrimont).

Italiano :

È stato tracciato un sentiero di 1 km per collegare il cimitero di Mouton Noir alla collina di Léomont.

La cima della collina e i suoi dintorni, storicamente noti come luogo di sanguinosi combattimenti tra le truppe francesi e tedesche nel 1914, sono un’eredità della nostra storia.

Partenza: Mouton Noir (tra Lunéville e Vitrimont).

Español :

Se ha trazado un camino de 1 km para unir el cementerio de Mouton Noir con la colina de Léomont.

La cima de la colina y sus alrededores, históricamente conocidos como el lugar de los sangrientos combates entre las tropas francesas y alemanas en 1914, es un legado de nuestra historia.

Salida: Mouton Noir (entre Lunéville y Vitrimont).

