Circuit poussettes Dans le parc de la Fecht ! Munster Haut-Rhin
Circuit poussettes Dans le parc de la Fecht ! Munster Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.
Circuit poussettes Dans le parc de la Fecht !
Circuit poussettes Dans le parc de la Fecht ! 1 rue du Couvent 68140 Munster Haut-Rhin Grand Est
Durée : 45 Distance : 1200.0 Tarif :
Voir des canards, des griffons et des sphinx, jouer, courir et voir des cigognes au Parc de la Fecht.
https://www.vallee-munster.eu/ +33 3 89 77 31 80
English :
See ducks, griffins and sphinxes, play, run and see storks in the Parc de la Fecht.
Deutsch :
Enten, Greife und Sphinxe sehen, spielen, rennen und Störche im Parc de la Fecht sehen.
Italiano :
Ammirate anatre, grifoni e sfingi, giocate, correte e vedete le cicogne nel Parc de la Fecht.
Español :
Vea patos, grifos y esfinges, juegue, corra y vea cigüeñas en el Parque de la Fecht.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-12 par Système d’informations touristique Alsace