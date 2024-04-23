Circuit poussettes Dans le parc de la Fecht ! Munster Haut-Rhin

Circuit poussettes Dans le parc de la Fecht ! 1 rue du Couvent 68140 Munster Haut-Rhin Grand Est

Durée : 45 Distance : 1200.0 Tarif :

Voir des canards, des griffons et des sphinx, jouer, courir et voir des cigognes au Parc de la Fecht.

https://www.vallee-munster.eu/ +33 3 89 77 31 80

English :

See ducks, griffins and sphinxes, play, run and see storks in the Parc de la Fecht.

Deutsch :

Enten, Greife und Sphinxe sehen, spielen, rennen und Störche im Parc de la Fecht sehen.

Italiano :

Ammirate anatre, grifoni e sfingi, giocate, correte e vedete le cicogne nel Parc de la Fecht.

Español :

Vea patos, grifos y esfinges, juegue, corra y vea cigüeñas en el Parque de la Fecht.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-12 par Système d’informations touristique Alsace