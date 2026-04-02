Circuit rouge (grand) Colline des amandiers Mittelwihr Haut-Rhin

Circuit rouge (grand) Colline des amandiers

Circuit rouge (grand) Colline des amandiers Place des fêtes 68630 Mittelwihr Haut-Rhin Grand Est

Durée : 150 Distance : 8000.0 Tarif :

Circuit rouge (8 km) de la colline des amandiers. Circuit intermédiaire.

Période conseillée les amandiers rentrent généralement en floraison début mars pendant 3 semaines.

Informations Le balisage rouge sur place est disponible entre 4 et 23 mars. 1 = départ place des fêtes 2 = départ place de Cancale (place de Rolle) avec parking (env. 70 places)

http://www.ribeauville-riquewihr.com/ +33 3 89 73 23 23

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English :

Red circuit (8 km) of the hill of the almond trees. Intermediate circuit.

Recommended period: almond trees generally flower for 3 weeks in early March.

Information On-site red signposting available between March 4 and 23. 1 = departure from Place des fêtes 2 = departure from Place de Cancale (Place de Rolle) with parking (approx. 70 spaces)

Deutsch :

Roter Rundweg (8 km) über den Mandelbaumhügel. Mittlerer Rundweg.

Empfohlene Aufenthaltsdauer: Die Mandelbäume kommen normalerweise Anfang März für 3 Wochen in die Blüte.

Informationen: Die rote Markierung vor Ort ist zwischen dem 4. und 23. März verfügbar. 1 = Start Place des fêtes 2 = Start Place de Cancale (Place de Rolle) mit Parkplatz (ca. 70 Plätze)

Italiano :

Circuito rosso (8 km) della collina dei mandorli. Percorso intermedio.

Periodo dell’anno consigliato: i mandorli fioriscono generalmente per 3 settimane all’inizio di marzo.

Informazioni La segnaletica rossa sul posto è disponibile tra il 4 e il 23 marzo. 1 = partenza da Place des fêtes 2 = partenza da Place de Cancale (Place de Rolle) con parcheggio (ca. 70 posti)

Español :

Circuito rojo (8 km) de la colina de los almendros. Ruta intermedia.

Época del año recomendada: los almendros suelen florecer durante 3 semanas a principios de marzo.

Información La señalización roja in situ está disponible entre el 4 y el 23 de marzo. 1 = salida desde la Place des fêtes 2 = salida desde la Place de Cancale (Place de Rolle) con aparcamiento (aprox. 70 plazas)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-06 par Système d’informations touristique Alsace