CIRCUIT SUR LES CRÊTES D’HAMBERS N°38 Hambers Mayenne

CIRCUIT SUR LES CRÊTES D’HAMBERS N°38

CIRCUIT SUR LES CRÊTES D’HAMBERS N°38 53160 Hambers Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 18800.0 Tarif :

Ce circuit de 18,8km s’adresse à tous type de randonneurs que vous soyez à pied, à cheval ou à VTT, ce circuit vous fera prendre de la hauteur à travers les chemins creux d’Hambers et vous pourrez découvrir le patrimoine local !

http://www.coevrons-tourisme.com/ +33 2 43 01 43 60

English :

This 18.8km circuit is suitable for all types of hikers: whether you are on foot, horseback or mountain bike, this circuit will take you up through the sunken paths of Hambers and you will be able to discover the local heritage!

Deutsch :

Diese 18,8 km lange Strecke ist für alle Arten von Wanderern geeignet: Ob zu Fuß, zu Pferd oder mit dem Mountainbike auf dieser Strecke können Sie durch die Hohlwege von Hambers Höhenluft schnuppern und das lokale Kulturerbe entdecken!

Italiano :

Questo circuito di 18,8 km è adatto a tutti i tipi di escursionisti: a piedi, a cavallo o in mountain bike, questo circuito vi porterà su per i sentieri sommersi di Hambers e potrete scoprire il patrimonio locale!

Español :

Este circuito de 18,8 km es para todo tipo de senderistas: ya sea a pie, a caballo o en bicicleta de montaña, este circuito le llevará por los senderos hundidos de Hambers y podrá descubrir el patrimonio local

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire