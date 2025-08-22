Circuit sur un air de Provence/Balade individuelle Le Beausset Var

Circuit sur un air de Provence/Balade individuelle

Circuit sur un air de Provence/Balade individuelle MAISON DU TOURISME 83330 Le Beausset Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Au cours de ce circuit découverte, au cœur du Beausset, une multitude de petits détails pittoresques racontent avec pudeur le passé rural mais aussi les coutumes et traditions provençales d’un village pas tout à fait comme les autres !

+33 4 94 90 55 10

English : Circuit sur un air de Provence/Balade individuelle

On this discovery tour through the heart of Le Beausset, you’ll discover a host of picturesque details that tell the story of the rural past and Provencal customs and traditions of a village unlike any other!

Deutsch : Circuit sur un air de Provence/Balade individuelle

Auf dieser Entdeckungstour im Herzen von Le Beausset erzählen viele kleine malerische Details auf verschwiegene Weise von der ländlichen Vergangenheit, aber auch von den Bräuchen und provenzalischen Traditionen eines Dorfes, das nicht ganz wie die anderen ist!

Italiano :

Durante questa visita di scoperta, nel cuore di Le Beausset, una moltitudine di piccoli dettagli pittoreschi ci raccontano il passato rurale ma anche gli usi e i costumi provenzali di un villaggio che non assomiglia a nessun altro!

Español : Circuit sur un air de Provence/Balade individuelle

Durante este recorrido de descubrimiento, en el corazón de Le Beausset, una multitud de pequeños detalles pintorescos nos hablan del pasado rural pero también de las costumbres y tradiciones provenzales de un pueblo que no se parece a ningún otro

