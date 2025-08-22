Circuit touristique de Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Circuit touristique de Saint-Florent-le-Vieil

Circuit touristique de Saint-Florent-le-Vieil 49410 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

Ce circuit touristique de quatre kilomètres vous fera partir à la découverte de l’une des Petites Cité de Caractère de Maine-et-Loire Saint-Florent-le-Vieil.

https://www.osezmauges.fr/nos-incontournables/villages-proches-angers-nantes-cholet/saint-florent-le-vieil/ +33 2 41 72 62 32

English :

This four-kilometer tour will take you to one of Maine-et-Loire’s Petites Cité de Caractère: Saint-Florent-le-Vieil.

Deutsch :

Auf diesem vier Kilometer langen Rundweg können Sie eine der Petites Cité de Caractère im Departement Maine-et-Loire entdecken: Saint-Florent-le-Vieil.

Italiano :

Questo tour di quattro chilometri vi porterà alla scoperta di una delle Petites Cité de Caractère del Maine-et-Loire: Saint-Florent-le-Vieil.

Español :

Este recorrido de cuatro kilómetros le llevará a descubrir una de las Pequeñas Ciudades de Carácter de Maine-et-Loire: Saint-Florent-le-Vieil.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-16 par Anjou tourime