Théâtre de l’Èvre Marionnettes Mama Tshitshi Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Théâtre de l’Èvre Marionnettes Mama Tshitshi

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 17:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Venez rencontrer les artistes dans leur art de la marionnette.

Du 20 au 26 avril, le collectif Eau chaude uniquement est en résidence de création au Théâtre de l’Èvre. Les artistes vous invitent à une étape de travail. Venez les rencontrer dans leur art de la marionnette et leur faire quelques retours importants pour la suite.

Sarah Lévêque a effectué plusieurs séjours en République Démocratique du Congo. Lors de ces voyages, des temps forts de création artistique ont eu lieu avec les enfants soldats démobilisés, les enfants des rues, et les enfants privés de liberté. Mama Tshitshi invite les spectateurs à porter un regard particulier sur les droits de l’enfant grâce, notamment à la marionnette.

30 minutes à partir de 8 ans .

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr

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English :

Come and meet the artists in their art of puppetry.

L’événement Théâtre de l’Èvre Marionnettes Mama Tshitshi Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges