Théâtre de l’Èvre Marionnettes La Botte Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Théâtre de l’Èvre Marionnettes La Botte

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 17:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Venez rencontrer les artistes dans leur art de la marionnette.

Du 20 au 26 avril, le collectif Eau chaude uniquement est en résidence de création au Théâtre de l’Èvre. Les artistes vous invitent à une étape de travail. Venez les rencontrer dans leur art de la marionnette et leur faire quelques retours importants pour la suite.

C’est la tempête, la mer gronde et le vent souffle. Elle finit par recracher sur la plage tout un tas de détritus. L’un après l’autre ils vont s’animer et s’assembler pour former les animaux marins de l’album mouette, pieuvre, crabe, cormoran, phoque. Et chacun tour à tour, cherchant un abri, voudra se blottir dans la botte, abandonnée sur son rocher. Ils y seront rapidement à l’étroit… Y aura-t-il suffisamment de place pour tous ?

30 minutes à partir de 3 ans .

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr

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English :

Come and meet the artists in their art of puppetry.

L’événement Théâtre de l’Èvre Marionnettes La Botte Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges