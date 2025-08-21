Circuit Uni’Vert Trail n°6 Racin’es Trail La Souterraine Creuse
Circuit Uni’Vert Trail n°6 Racin’es Trail La Souterraine Creuse vendredi 1 mai 2026.
Circuit Uni’Vert Trail n°6 Racin’es Trail A pieds Difficulté moyenne
Circuit Uni’Vert Trail n°6 Racin’es Trail 4 boulevard du 08 Mai 1945 23300 La Souterraine Creuse Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 8500.0 Tarif :
Difficulté moyenne
+33 5 55 89 23 07
English : Circuit Uni’Vert Trail n°6 Racin’es Trail
Deutsch : Circuit Uni’Vert Trail n°6 Racin’es Trail
Italiano :
Español : Circuit Uni’Vert Trail n°6 Racin’es Trail
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine