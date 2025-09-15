Les mots vagabonds La Souterraine

Les mots vagabonds La Souterraine jeudi 30 avril 2026.

Les mots vagabonds

Rue de Lavaud La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Amener les écritures d’aujourd’hui aux oreilles de chacun. Parce que penser c’est se déplacer et rencontrer l’univers d’une autrice ou d’un auteur d’aujourd’hui, nous ouvrant des fenêtres sur le Monde, pour nourrir nos âmes et nous donner envie de résister, de rêver, d’agir pour que ce Monde soit notre maison à tous.

Alors Les mots vagabonds n’ont pas la prétention de changer le Monde mais simplement d’offrir la possibilité de découvrir des autrices et auteurs de 2025, d’attiser notre curiosité, de nous sentir concernés par ces textes car ils parlent d’aujourd’hui, de Nous. Et c’est donc l’autrice Catherine Verlaguet que nous aurons le plaisir de recevoir à La Souterraine.

Catherine Verlaguet ainsi que les artistes de la compagnie animeront une série d’ateliers auprès des élèves de 6ème du collège de La Souterraine. En partenariat avec la MJC CS La Souterraine .

Rue de Lavaud La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07

English : Les mots vagabonds

German : Les mots vagabonds

Italiano :

Espanol : Les mots vagabonds

L’événement Les mots vagabonds La Souterraine a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Pays Sostranien