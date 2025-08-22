Circuit VAE Beauregard Trébas Tarn

Circuit VAE Beauregard Trébas Tarn vendredi 1 mai 2026.

Circuit VAE Beauregard

Circuit VAE Beauregard 81340 Trébas Tarn Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Circuit vélo assistance électrique TRÉBAS- FRAISSINES-BEAUREGARD-
CADIX- GAYCRE

http://board.cirkwi.com/circuits/mes_circuits/#cdf_id_circuit=316755   +33 5 63 55 25 44

English :

Electrically assisted bicycle circuit TRÉBAS- FRAISSINES-BEAUREGARD-
CADIX- GAYCRE

Deutsch :

Rennstrecke für Fahrräder mit Elektrounterstützung TRÉBAS- FRAISSINES-BEAUREGARD-
CADIX- GAYCRE

Italiano :

Circuito per biciclette a pedalata assistita: TRÉBAS- FRAISSINES-BEAUREGARD-
CADIX- GAYCRE

Español :

Circuito de bicicletas con asistencia eléctrica: TRÉBAS- FRAISSINES-BEAUREGARD-
CADIX- GAYCRE

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-17 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme