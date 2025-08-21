Loca Base de Canoë Kayak/Paddle et Location de vélo électrique Trébas Tarn

Loca Base de Canoë Kayak/Paddle et Location de vélo électrique

Loca Base de Canoë Kayak/Paddle et Location de vélo électrique Chemin des berges 81340 Trébas Tarn Occitanie

La pratique du canoë-kayak et du stand-up paddle s’adresse à tout le monde et procure immanquablement des émotions vraies, intérieures.

Le vélo électrique vous permettra également de découvrir de façon tranquille les beaux paysages de la Vallée du Tarn.

https://canoe-trebas.com/ +33 5 63 55 25 44

English : Base de Canoë Kayak et Paddle Locanoë

The practice of canoeing is for everyone, perfectly adapted to each person’s abilities and inevitably brings true, inner emotions.

Deutsch :

Kanufahren und Stand-up-Paddling sind für jedermann geeignet und sorgen unweigerlich für echte, innere Emotionen.

Auch mit dem Elektrofahrrad können Sie die schönen Landschaften des Tarn-Tals in aller Ruhe erkunden.

Italiano :

La canoa e lo stand-up paddling sono adatti a tutti e regalano sempre emozioni vere e interiori.

La bicicletta elettrica vi permetterà anche di scoprire gli splendidi paesaggi della Valle del Tarn in modo tranquillo.

Español :

El piragüismo y el stand-up paddle son aptos para todo el mundo y siempre aportan verdaderas emociones internas.

La bicicleta eléctrica también le permitirá descubrir los hermosos paisajes del Valle del Tarn de forma tranquila.

