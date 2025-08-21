Loca Base de Canoë Kayak/Paddle et Location de vélo électrique Trébas Tarn
Loca Base de Canoë Kayak/Paddle et Location de vélo électrique Chemin des berges 81340 Trébas Tarn Occitanie
La pratique du canoë-kayak et du stand-up paddle s’adresse à tout le monde et procure immanquablement des émotions vraies, intérieures.
Le vélo électrique vous permettra également de découvrir de façon tranquille les beaux paysages de la Vallée du Tarn.
https://canoe-trebas.com/ +33 5 63 55 25 44
English : Base de Canoë Kayak et Paddle Locanoë
The practice of canoeing is for everyone, perfectly adapted to each person’s abilities and inevitably brings true, inner emotions.
Deutsch :
Kanufahren und Stand-up-Paddling sind für jedermann geeignet und sorgen unweigerlich für echte, innere Emotionen.
Auch mit dem Elektrofahrrad können Sie die schönen Landschaften des Tarn-Tals in aller Ruhe erkunden.
Italiano :
La canoa e lo stand-up paddling sono adatti a tutti e regalano sempre emozioni vere e interiori.
La bicicletta elettrica vi permetterà anche di scoprire gli splendidi paesaggi della Valle del Tarn in modo tranquillo.
Español :
El piragüismo y el stand-up paddle son aptos para todo el mundo y siempre aportan verdaderas emociones internas.
La bicicleta eléctrica también le permitirá descubrir los hermosos paisajes del Valle del Tarn de forma tranquila.
