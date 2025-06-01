Circuit vélo 3 découverte en famille Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques

Au choix depuis Bruges ou Asson, cet itinéraire familial permettra aux grands comme aux petits de faire une belle balade à vélo rythmée de moments au contact des animaux avec la découverte du zoo d’Asson.

English : Circuit vélo 3 découverte en famille

This family itinerary will allow young and old alike to enjoy a beautiful bike ride, punctuated by moments in contact with animals (educational goat farm, as well as a beautiful zoo). This will motivate them to go all the way, while allowing time for a break and sharing.

Deutsch : Circuit vélo 3 découverte en famille

Auf dieser Familienroute können Groß und Klein eine schöne Radtour machen, die durch Momente mit Tieren (pädagogische Ziegenfarm und ein sehr schöner Zoo) unterbrochen wird. So können Sie Ihre Kinder motivieren, bis zum Ende zu fahren, während Sie gleichzeitig Pausen und gemeinsame Momente einlegen.

Italiano :

Con una scelta di punti di partenza a Bruges o ad Asson, questo itinerario per famiglie è un ottimo modo per far divertire grandi e piccini con una gita in bicicletta intervallata da un po’ di tempo trascorso a stretto contatto con gli animali dello zoo di Asson.

Español : Circuit vélo 3 découverte en famille

Con puntos de partida en Brujas o Asson, este itinerario para toda la familia es una buena manera de que grandes y pequeños disfruten de un paseo en bicicleta acompañado de un rato de contacto con los animales del zoo de Asson.

