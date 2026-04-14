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Marché aux fleurs et vide grenier Salle de l’asile Bruges-Capbis-Mifaget

Marché aux fleurs et vide grenier Salle de l’asile Bruges-Capbis-Mifaget

Marché aux fleurs et vide grenier Salle de l’asile Bruges-Capbis-Mifaget vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Salle de l'asile

Adresse : Rue de la Poste

Ville : 64800 Bruges-Capbis-Mifaget

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Bruges-Capbis-Mifaget

Marché aux fleurs et vide grenier

Salle de l’asile Rue de la Poste Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Vide-Grenier & Marché aux Fleurs

L’Ape des écoles de Bruges-capbis-Mifaget organise un vide grenier et un marché aux fleurs. 

– Objets, déco, vêtements, trésors cachés
– Fleurs, plants, aromates et idées pour embellir vos jardins et balcons

N’hésitez pas à nous contacter pour la fiche d’inscription du vide grenier !   .

Salle de l’asile Rue de la Poste Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 15 41 35  apebruges@gmail.com

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English : Marché aux fleurs et vide grenier

L’événement Marché aux fleurs et vide grenier Bruges-Capbis-Mifaget a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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