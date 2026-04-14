Marché aux fleurs et vide grenier Salle de l’asile Bruges-Capbis-Mifaget
Marché aux fleurs et vide grenier Salle de l’asile Bruges-Capbis-Mifaget vendredi 8 mai 2026.
Bruges-Capbis-Mifaget
Marché aux fleurs et vide grenier
Salle de l’asile Rue de la Poste Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Vide-Grenier & Marché aux Fleurs
L’Ape des écoles de Bruges-capbis-Mifaget organise un vide grenier et un marché aux fleurs.
– Objets, déco, vêtements, trésors cachés
– Fleurs, plants, aromates et idées pour embellir vos jardins et balcons
N’hésitez pas à nous contacter pour la fiche d’inscription du vide grenier ! .
Salle de l’asile Rue de la Poste Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 15 41 35 apebruges@gmail.com
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English : Marché aux fleurs et vide grenier
L’événement Marché aux fleurs et vide grenier Bruges-Capbis-Mifaget a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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