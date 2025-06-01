Circuit vélo Splendeurs et héritage religieux Molsheim Bas-Rhin
Circuit vélo Splendeurs et héritage religieux Molsheim Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.
Circuit vélo Splendeurs et héritage religieux
Circuit vélo Splendeurs et héritage religieux rue des sports 67120 Molsheim Bas-Rhin Grand Est
Durée : 240 Distance : 19340.0 Tarif :
Circuit d’une vingtaine de kilomètres, entre églises et chapelles à la découverte du patrimoine religieux exceptionnel.
+33 3 88 38 11 61
English :
A twenty-kilometre circuit between churches and chapels to discover the exceptional religious heritage.
Deutsch :
Rundgang von etwa 20 km zwischen Kirchen und Kapellen zur Entdeckung des außergewöhnlichen religiösen Erbes.
Italiano :
Un circuito di venti chilometri, tra chiese e cappelle, per scoprire l’eccezionale patrimonio religioso.
Español :
Un circuito de veinte kilómetros, entre iglesias y capillas, para descubrir el excepcional patrimonio religioso.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-30 par Système d’informations touristique Alsace