Circuit vélo Splendeurs et héritage religieux Molsheim Bas-Rhin

Circuit vélo Splendeurs et héritage religieux rue des sports 67120 Molsheim Bas-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 19340.0 Tarif :

Circuit d’une vingtaine de kilomètres, entre églises et chapelles à la découverte du patrimoine religieux exceptionnel.

+33 3 88 38 11 61

English :

A twenty-kilometre circuit between churches and chapels to discover the exceptional religious heritage.

Deutsch :

Rundgang von etwa 20 km zwischen Kirchen und Kapellen zur Entdeckung des außergewöhnlichen religiösen Erbes.

Italiano :

Un circuito di venti chilometri, tra chiese e cappelle, per scoprire l’eccezionale patrimonio religioso.

Español :

Un circuito de veinte kilómetros, entre iglesias y capillas, para descubrir el excepcional patrimonio religioso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-30 par Système d’informations touristique Alsace