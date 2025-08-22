Circuit VTC 36 km Vie de Château Verneuil-en-Bourbonnais Allier
Circuit VTC 36 km Vie de Château Verneuil-en-Bourbonnais Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTC 36 km Vie de Château
Circuit VTC 36 km Vie de Château Départ de l’église de Verneuil 03500 Verneuil-en-Bourbonnais Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Le Bourbonnais est riche de ses châteaux,
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
The Bourbonnais region is rich in castles,
Deutsch :
Das Bourbonnais ist reich an Burgen und Schlössern,
Italiano :
Il Bourbonnais è ricco di castelli,
Español :
El Bourbonnais es rico en castillos,
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme