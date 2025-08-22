Circuit VTT Les ceps centenaires 5 km Verneuil-en-Bourbonnais Allier

Circuit VTT Les ceps centenaires 5 km

Circuit VTT Les ceps centenaires 5 km Départ du parking de l’école 03500 Verneuil-en-Bourbonnais Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis la colline aux vignes, le vieux village de Vemeuil-en-Bourbonnais, fier de ses trésors conservés, semble attendre le visiteur. Allongez le pas, vous ne serez pas déçu…

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

From the vineyard hill, the old village of Vemeuil-en-Bourbonnais, proud of its preserved treasures, seems to await the visitor. You won’t be disappointed…

Deutsch :

Vom Weinberghügel aus scheint das alte Dorf Vemeuil-en-Bourbonnais, das stolz auf seine erhaltenen Schätze ist, auf den Besucher zu warten. Verlängern Sie Ihren Schritt, Sie werden nicht enttäuscht sein…

Italiano :

Dalla collina dei vigneti, l’antico villaggio di Vemeuil-en-Bourbonnais, orgoglioso dei suoi tesori conservati, sembra attendere il visitatore. Se fate una passeggiata più lunga, non resterete delusi…

Español :

Desde los viñedos de la colina, el antiguo pueblo de Vemeuil-en-Bourbonnais, orgulloso de sus tesoros conservados, parece esperar al visitante. Si da un paseo más largo, no quedará decepcionado…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme