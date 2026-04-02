La Ronde des châteaux Verneuil-en-Bourbonnais Allier

La Ronde des châteaux

La Ronde des châteaux Départ de l’Office de Tourisme 03500 Verneuil-en-Bourbonnais Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Dix châteaux, une boucle, des paysages préservés. Au départ de Verneuil-en-Bourbonnais, traversez le bocage, frôlez les forêts et laissez-vous surprendre par l’âme sauvage et noble du Bourbonnais.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

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English :

Traced between lanes and small roads, it allows you to discover part of the Saint Pourçain AOC vineyards, as well as tourist and historical sites.

Deutsch :

Zehn Schlösser, ein Rundweg, unberührte Landschaften. Fahren Sie von Verneuil-en-Bourbonnais aus durch die Bocage, streifen Sie die Wälder und lassen Sie sich von der wilden und edlen Seele des Bourbonnais überraschen.

Italiano :

Dieci castelli, un anello, una campagna incontaminata. Partendo da Verneuil-en-Bourbonnais, attraversate il bocage, costeggiate le foreste e lasciatevi sorprendere dall’anima selvaggia e nobile del Bourbonnais.

Español :

Diez castillos, un bucle, una campiña virgen. Saliendo de Verneuil-en-Bourbonnais, atraviese el bocage, bordee los bosques y déjese sorprender por el alma salvaje y noble del Bourbonnais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme