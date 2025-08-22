Circuit VTC N°1 Salignac le bourg

Circuit VTC N°1 Salignac le bourg Place de la Mairie 17800 Salignac-sur-Charente Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Cheminement sur petites routes, sur chemins blancs et en bord du fleuve Charente .

+33 5 17 24 03 47

English :

On small roads, white paths and along the banks of the Charente river.

Deutsch :

Wanderung auf kleinen Straßen, weißen Wegen und am Ufer des Flusses Charente .

Italiano :

Il percorso si snoda tra strade secondarie, sentieri bianchi e le rive del fiume Charente.

Español :

La ruta discurre por carreteras secundarias, caminos blancos y las orillas del río Charente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme