Circuit VTC N°1 « Salignac le bourg » Salignac-sur-Charente Charente-Maritime
Circuit VTC N°1 Salignac le bourg Place de la Mairie 17800 Salignac-sur-Charente Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Cheminement sur petites routes, sur chemins blancs et en bord du fleuve Charente .
+33 5 17 24 03 47
English :
On small roads, white paths and along the banks of the Charente river.
Deutsch :
Wanderung auf kleinen Straßen, weißen Wegen und am Ufer des Flusses Charente .
Italiano :
Il percorso si snoda tra strade secondarie, sentieri bianchi e le rive del fiume Charente.
Español :
La ruta discurre por carreteras secundarias, caminos blancos y las orillas del río Charente.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme