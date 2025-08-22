Circuit VTC N°2 Prunelas Salignac

Circuit VTC N°2 Prunelas Salignac Place de la Mairie 17800 Salignac-sur-Charente Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Circuit de 8,09km sur des petites routes et des chemins blancs qui longent la voie ferrée et traversent le Vignoble du Cognac. Vous pourrez découvrir de charmants lieux-dits emprunts du patrimoine viticole bâti (ferme allongée, portails charentais…).

+33 5 17 24 03 47

English :

An 8.09km circuit on small roads and white paths along the railroad line and through the Cognac vineyards. You’ll discover a number of charming localities, each with its own winegrowing heritage (elongated farmhouses, Charentais-style portals, etc.).

Deutsch :

8,09 km lange Strecke auf kleinen Straßen und weißen Wegen, die entlang der Eisenbahnlinie und durch die Weinberge des Cognac führen. Sie können charmante Ortschaften entdecken, die dem gebauten Weinkulturerbe entlehnt sind (langgestreckter Bauernhof, Charentais-Tore…).

Italiano :

Questo percorso di 8,09 km si snoda su stradine e sentieri bianchi che costeggiano la linea ferroviaria e attraversano i vigneti di Cognac. Potrete scoprire alcune località affascinanti con il loro patrimonio viticolo (case coloniche allungate, cancelli in stile Charentais, ecc.).

Español :

Este recorrido de 8,09 km le llevará por pequeñas carreteras y caminos blancos que bordean la vía férrea y atraviesan los viñedos de Cognac. Podrá descubrir algunas localidades encantadoras con su patrimonio vitícola (granjas alargadas, puertas de estilo charentais, etc.).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme