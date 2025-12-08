Circuit VTT 36 km Les 11 clochers du vignoble Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Circuit VTT 36 km Les 11 clochers du vignoble Départ Stade de La Moutte 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Rejoignez la Réserve Naturelle du Val d’Allier avant de découvrir le vignoble et Verneuil en Bourbonnais, ancienne châtellenie des Bourbons. La Motte Coquet, ses églises et le musée des fers à repasser offrent une visite unique et incontournable.
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
Mountain bike itinerary through the Saint-Pourcinoise countryside and vineyards. The route takes in the medieval village of Verneuil-en-Bourbonnais.
Deutsch :
Machen Sie sich auf den Weg zum Naturschutzgebiet Val d’Allier, bevor Sie die Weinberge und Verneuil en Bourbonnais, die ehemalige Burg der Bourbonen, entdecken. La Motte Coquet, seine Kirchen und das Bügeleisenmuseum bieten einen einzigartigen und unverzichtbaren Besuch.
Italiano :
Unitevi alla Riserva Naturale della Val d’Allier prima di scoprire i vigneti e Verneuil en Bourbonnais, ex castellania borbonica. La Motte Coquet, le sue chiese e il museo del ferro offrono una visita unica e imperdibile.
Español :
Acérquese al Parque Natural del Val d’Allier antes de descubrir los viñedos y Verneuil en Bourbonnais, antigua castellanía borbónica. La Motte Coquet, sus iglesias y el museo del hierro ofrecen una visita única e ineludible.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-01 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme