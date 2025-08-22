Circuit VTT de l’étang de la Vallée au Belvédère Combreux Loiret

Circuit VTT de l’étang de la Vallée au Belvédère En VTT

Circuit VTT de l’étang de la Vallée au Belvédère Base de loisirs 45530 Combreux Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 13900.0 Tarif :

La forêt d’Orléans est la plus vaste forêt domaniale de France métropolitaine avec ses 35 000 hectares. Ce circuit propose un bel aperçu de ses richesses. A partir de l’étang de la Vallée, vous rejoindrez le belvédère des Caillettes qui offre une vue panoramique sur la forêt.

English : Moutain Bike Route from the étang de la Vallée to the Belvedere

Orleans forest is the biggest state forest in metropolitan France with its 35,000 hectares. This walk provides a good insight into all of its treasures. From the Valley lake, you’ll get to Belvédère des Caillettes, with its panoramic view of the forest.

Deutsch :

Der Wald von Orléans ist mit 35.000 Hektar der größte Staatswald im französischen Mutterland. Dieser Rundgang bietet einen schönen Überblick über seine Reichtümer. Vom Étang de la Vallée aus erreichen Sie den Belvédère des Caillettes, der einen Panoramablick über den Wald bietet.

Italiano :

La foresta di Orléans è la più grande foresta statale della Francia continentale, con 35.000 ettari. Questo tour offre una buona panoramica delle sue ricchezze. Dall’Etang de la Vallée si raggiunge il belvedere di Caillettes, che offre una vista panoramica sulla foresta.

Español :

El bosque de Orleans es el mayor bosque estatal de la Francia continental, con 35.000 hectáreas. Este recorrido ofrece una buena visión de sus riquezas. Desde el Etang de la Vallée, se llega al mirador de Caillettes que ofrece una vista panorámica del bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-09 par SIT Centre-Val de Loire