Stage enfants Multi activités Vacances de Pâques

Etang de la Vallée Combreux Loiret

Début : 2026-04-20 08:00:00

fin : 2026-04-24 18:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Stages enfants multi-activités à l’Étang de la Vallée pendant les vacances scolaires. De 2 à 5 jours ou en demi-journées, pour les 6-14 ans. Accueil flexible, nombreuses activités nature et loisirs, goûter inclus, encadrement qualifié.

Stages enfants multi-activités à l’Étang de la Vallée pendant les vacances scolaires, pour les 6-14 ans. Formules flexibles de 2 jours, 5 jours ou 5 demi-journées. Accueil le matin entre 8h et 9h30, départ en fin de journée entre 16h30 et 18h. Le goûter est inclus, pique-nique à prévoir le midi.

Les enfants vivent des journées riches en aventures et découvertes avec un large panel d’activités de loisirs et de pleine nature accrobranche, gel blaster, canoë, paddle, pédalo, sorties VTT, jeux de piste interactifs, jeux collectifs, construction de cabanes, slackline, jeux de plage et bien plus encore.

Les stages sont encadrés par un animateur qualifié, dans un cadre naturel sécurisé, favorisant le plaisir, l’autonomie, la coopération et le goût de l’aventure. .

Etang de la Vallée Combreux 45530 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 74 81 63 01 sportnatschool@asptt.com

English :

Multi-activity camps for children at Étang de la Vallée during the school vacations. From 2 to 5 days or half-days, for 6-14 year-olds. Flexible welcome, numerous nature and leisure activities, snacks included, qualified supervision.

L’événement Stage enfants Multi activités Vacances de Pâques Combreux a été mis à jour le 2025-12-20 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS