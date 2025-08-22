Circuit VTT du tour de l’étang de la Vallée Combreux Loiret

Circuit VTT du tour de l’étang de la Vallée En VTT

Circuit VTT du tour de l’étang de la Vallée Base de loisirs 45530 Combreux Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 30 Distance : 7500.0 Tarif :

Au coeur de la forêt d’Orléans, ce circuit de VTT (également accessible en VTC) fait le tour de l’étang de la Vallée.

https://www.loiretbalades.fr/fr/diffusio/circuit/circuit-vtt-du-tour-de-l-etang-de-la-vallee_TFOCIR46997

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mountain bike route around the Etang de la Vallée

In the heart of Orleans forest, this cycle path (for mountain and hybrid bikes) goes round the Etang de la Vallée

Deutsch :

Im Herzen des Waldes von Orléans führt diese Mountainbike-Strecke (auch mit dem Mountainbike befahrbar) rund um den Étang de la Vallée.

Italiano :

Nel cuore della foresta di Orléans, questo circuito per mountain bike (accessibile anche in mountain bike) fa il giro dell’Etang de la Vallée.

Español :

En el corazón del bosque de Orleans, este circuito de bicicleta de montaña (también accesible en bicicleta de montaña) rodea el Etang de la Vallée.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-09 par SIT Centre-Val de Loire