CIRCUIT VTT ENDURO COMPLET N°27 BARDOU SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Mons Hérault

Itinéraire enduro complet au départ de Mons-la-Trivalle montée panoramique par route et sentier jusqu’au sommet de Bardou, suivie d’une descente technique et variée dans le gneiss du Caroux.
Cotation FFC Rouge
Difficile
https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 23 02 21
English : CIRCUIT VTT ENDURO COMPLET N°27 BARDOU SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC
Itinéraire enduro complet au départ de Mons-la-Trivalle montée panoramique par route et sentier jusqu’au sommet de Bardou, suivie d’une descente technique et variée dans le gneiss du Caroux.
Cotation FFC Rouge
Deutsch : CIRCUIT VTT ENDURO COMPLET N°27 BARDOU SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC
Itinéraire enduro complet au départ de Mons-la-Trivalle montée panoramique par route et sentier jusqu’au sommet de Bardou, suivie d’une descente technique et variée dans le gneiss du Caroux.
Cotation FFC Rouge
Italiano :
Un itinerario enduro completo da Mons-la-Trivalle: salita panoramica su strada e sentiero fino alla cima del Bardou, seguita da una discesa tecnica e varia nello gneiss di Caroux.
Valutazione FFC: Rosso
Español : CIRCUIT VTT ENDURO COMPLET N°27 BARDOU SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC
Itinéraire enduro complet au départ de Mons-la-Trivalle montée panoramique par route et sentier jusqu’au sommet de Bardou, suivie d’une descente technique et variée dans le gneiss du Caroux.
Cotation FFC Rouge
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Hérault Tourisme