CIRCUIT VTT ENDURO COMPLET N°27 BARDOU SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Mons Hérault

CIRCUIT VTT ENDURO COMPLET N°27 BARDOU SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC En VTT Difficile

Durée : 75 Distance : 1210.0 Tarif :

Itinéraire enduro complet au départ de Mons-la-Trivalle montée panoramique par route et sentier jusqu’au sommet de Bardou, suivie d’une descente technique et variée dans le gneiss du Caroux.

Cotation FFC Rouge

Difficile

https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 23 02 21

English : CIRCUIT VTT ENDURO COMPLET N°27 BARDOU SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC

Itinéraire enduro complet au départ de Mons-la-Trivalle montée panoramique par route et sentier jusqu’au sommet de Bardou, suivie d’une descente technique et variée dans le gneiss du Caroux.

Cotation FFC Rouge

Deutsch : CIRCUIT VTT ENDURO COMPLET N°27 BARDOU SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC

Itinéraire enduro complet au départ de Mons-la-Trivalle montée panoramique par route et sentier jusqu’au sommet de Bardou, suivie d’une descente technique et variée dans le gneiss du Caroux.

Cotation FFC Rouge

Italiano :

Un itinerario enduro completo da Mons-la-Trivalle: salita panoramica su strada e sentiero fino alla cima del Bardou, seguita da una discesa tecnica e varia nello gneiss di Caroux.

Valutazione FFC: Rosso

Español : CIRCUIT VTT ENDURO COMPLET N°27 BARDOU SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC

Itinéraire enduro complet au départ de Mons-la-Trivalle montée panoramique par route et sentier jusqu’au sommet de Bardou, suivie d’une descente technique et variée dans le gneiss du Caroux.

Cotation FFC Rouge

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Hérault Tourisme