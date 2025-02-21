Circuit VTT « La Croix du Duel » Vireux-Wallerand Ardennes

Circuit VTT « La Croix du Duel » 08320 Vireux-Wallerand Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 12000.0

12 km 2 h dénivelés 200 m Niveau facile VTT·Situation Vireux-Wallerand à 45 km au nord de Charleville-Mézières .Départ de la boucle: devant l’office de tourisme rue du château à Vireux-Wallerand·Balisage sigle VTT

http://www.valdardennetourisme.com/ +33 3 24 42 92 42

English :

12 km 2 h difference in height 200 m Easy mountain bike level-Situation Vireux-Wallerand 45 km north of Charleville-Mézières Departure of the loop: in front of the tourist office rue du château in Vireux-Wallerand-Balisage sigle VTT

Deutsch :

12 km 2 Std. Höhenunterschied 200 m Schwierigkeitsgrad leicht MTB-Lage: Vireux-Wallerand 45 km nördlich von Charleville-Mézières Start der Rundtour: vor dem Tourismusbüro rue du château in Vireux-Wallerand-Markierung: VTT-Sigle

Italiano :

12 km ? 2 h ? dislivello 200 m Livello facile mountain bike Località Vireux-Wallerand, 45 km a nord di Charleville-Mézières, partenza dell’anello: davanti all’ufficio del turismo rue du château a Vireux-Wallerand, segnalato con il logo mountain bike

Español :

¿12 km? 2 h ? de desnivel 200 m Bicicleta de montaña de nivel fácil Localización Vireux-Wallerand, 45 km al norte de Charleville-Mézières, salida del bucle: frente a la oficina de turismo rue du château en Vireux-Wallerand, señalizado con el logotipo de la bicicleta de montaña

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-21 par Ardennes Tourisme