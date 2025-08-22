Circuit VTT Le chemin des Vieilles-Ventes 8.5 km Saint-Didier-la-Forêt Allier

Circuit VTT Le chemin des Vieilles-Ventes 8.5 km

Circuit VTT Le chemin des Vieilles-Ventes 8.5 km Départ du carrefour des Vieilles-Ventes, à 4 km du village (1ère route à gauche sur la D6, direction Saint-Rémy-en-Rollat) 03110 Saint-Didier-la-Forêt Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte de la forêt de Marcenat, en arpentant ses longues pistes sous les chênes séculaires.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

Discover the Marcenat forest, walking its long trails under centuries-old oaks.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch den Wald von Marcenat und wandern Sie auf den langen Wegen unter den uralten Eichen.

Italiano :

Partite alla scoperta della foresta di Marcenat, percorrendo i suoi lunghi sentieri sotto querce secolari.

Español :

Salga a descubrir el bosque de Marcenat, recorriendo sus largos senderos bajo robles centenarios.

