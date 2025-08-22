Circuit VTT Le chemin des Vieilles-Ventes 8.5 km Saint-Didier-la-Forêt Allier
Circuit VTT Le chemin des Vieilles-Ventes 8.5 km
Circuit VTT Le chemin des Vieilles-Ventes 8.5 km Départ du carrefour des Vieilles-Ventes, à 4 km du village (1ère route à gauche sur la D6, direction Saint-Rémy-en-Rollat) 03110 Saint-Didier-la-Forêt Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Partez à la découverte de la forêt de Marcenat, en arpentant ses longues pistes sous les chênes séculaires.
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
Discover the Marcenat forest, walking its long trails under centuries-old oaks.
Deutsch :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch den Wald von Marcenat und wandern Sie auf den langen Wegen unter den uralten Eichen.
Italiano :
Partite alla scoperta della foresta di Marcenat, percorrendo i suoi lunghi sentieri sotto querce secolari.
Español :
Salga a descubrir el bosque de Marcenat, recorriendo sus largos senderos bajo robles centenarios.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme