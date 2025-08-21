Circuit VTT N°11 Arces Arces Charente-Maritime

Circuit VTT N°11 Arces

Circuit VTT N°11 Arces Rue de la Citadelle (départ) 17120 Arces Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Au départ de la rue de la Citadelle à Arces-sur-Gironde, ce circuit en majorité sur goudron ne présente pas de difficulté particulière.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/vtt/dfc0958d-fea5-425f-b55a-2632145f4b8b/vtt-circuit-ndeg11-arces-sur-gironde +33 5 46 08 21 00

English :

Departing from Rue de la Citadelle in Arces-sur-Gironde, this mostly tarmac circuit presents no particular difficulties.

Deutsch :

Diese Strecke beginnt in der Rue de la Citadelle in Arces-sur-Gironde und verläuft größtenteils auf Asphalt. Sie weist keine besonderen Schwierigkeiten auf.

Italiano :

Partendo da rue de la Citadelle ad Arces-sur-Gironde, questo percorso prevalentemente asfaltato non presenta particolari difficoltà.

Español :

Partiendo de la rue de la Citadelle en Arces-sur-Gironde, esta ruta, en su mayor parte asfaltada, no presenta dificultades particulares.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme