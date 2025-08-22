PR N°3 Arces-sur-Gironde Arces Charente-Maritime

PR N°3 Arces-sur-Gironde

PR N°3 Arces-sur-Gironde Rue de Saint-Martin (départ) 17120 Arces Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Au départ de l’église d’Arces, une balade agréable qui se compose pour partie d’une succession de collines surplombant l’estuaire de la Gironde, lesquelles dominent une vaste prairie marécageuse.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/d91a91fb-197b-42d8-b29c-0bca518d3690/pr3-circuit-de-l-estuaire +33 5 46 08 21 00

English :

Departing from the church in Arces, this pleasant walk consists in part of a succession of hills overlooking the Gironde estuary, which in turn dominate a vast marshy meadow.

Deutsch :

Von der Kirche in Arces aus beginnt eine angenehme Wanderung, die zum Teil aus einer Reihe von Hügeln besteht, die die Mündung der Gironde überblicken, die wiederum eine große Sumpfwiese dominieren.

Italiano :

Partendo dalla chiesa di Arces, questa piacevole passeggiata si snoda su un susseguirsi di colline che si affacciano sull’estuario della Gironda e che a loro volta dominano un vasto prato paludoso.

Español :

Partiendo de la iglesia de Arces, este agradable paseo recorre una sucesión de colinas que dominan el estuario de la Gironda y que, a su vez, dominan una vasta pradera pantanosa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme