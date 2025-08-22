Circuit VTT n°119 / Deluz (sur l’eurovélo 6) Deluz Doubs

Circuit VTT n°119 Deluz (sur l’eurovélo 6) En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Circuit VTT n°119 Deluz (sur l’eurovélo 6) Halte fluviale 25960 Deluz Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10200.0 Tarif :

Ce circuit vous fera découvrir la commune de Deluz avec sa diversité de paysages et d’architectures. Le parcours, parfois technique, est jalonné de quelques dénivelés sympathiques que ce soit en descente ou en montée. Suivant l’allure donnée, ce circuit peut se révéler sportif.

Difficulté moyenne

https://espacestrail.run/en/besancon/parcours/134072

English :

This circuit will make you discover the commune of Deluz with its diversity of landscapes and architectures. The route, which is sometimes technical, is marked out by some nice differences in level, either downhill or uphill. Depending on the pace you choose, this circuit can be quite sportive.

Deutsch :

Auf dieser Strecke können Sie die Gemeinde Deluz mit ihrer landschaftlichen und architektonischen Vielfalt entdecken. Die teilweise technische Strecke ist mit einigen sympathischen Höhenunterschieden gespickt, sei es bergab oder bergauf. Je nach Tempo kann diese Strecke sportlich sein.

Italiano :

Questo circuito vi farà scoprire il comune di Deluz con la sua diversità di paesaggi e di architettura. Il percorso, a volte tecnico, è punteggiato da alcune pendenze piacevoli, sia in discesa che in salita. A seconda del ritmo scelto, questo percorso può essere molto sportivo.

Español :

Este circuito le permitirá descubrir el municipio de Deluz con su diversidad de paisajes y arquitectura. El recorrido, a veces técnico, está salpicado de agradables desniveles, tanto en bajada como en subida. Dependiendo del ritmo que elija, este sendero puede ser bastante deportivo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data