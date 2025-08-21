Deluz Deluz Doubs

Deluz A cheval

Deluz Eglise Saint-Martin 25960 Deluz Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Cette promenade commentée vous permettra de découvrir l’ensemble du patrimoine religieux et industriel de Deluz. Sur réservation

https://www.besancon-tourisme.com/fr/billetterie.html#regdl=il-etait-une-fois-deluz +33 3 81 80 92 55

English :

This guided walk will allow you to discover the religious and industrial heritage of Deluz. On reservation

Deutsch :

Bei diesem geführten Spaziergang lernen Sie das gesamte religiöse und industrielle Erbe von Deluz kennen. Auf Reservierung

Italiano :

Questa passeggiata guidata vi permetterà di scoprire il patrimonio religioso e industriale di Deluz. Su prenotazione

Español :

Este paseo guiado le permitirá descubrir el patrimonio religioso e industrial de Deluz. Con reserva previa

