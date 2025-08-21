Sentier du Patrimoine Deluz Doubs
Sentier du Patrimoine Deluz Doubs vendredi 1 mai 2026.
Patrimoine de Deluz A pieds Difficulté moyenne
Patrimoine de Deluz Halte fluviale de Deluz 25960 Deluz Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 3560.0 Tarif :
Petite boucle attractive et variée qui mêle richesses patrimoniales bâties, naturelles et culturelles.
Difficulté moyenne
English :
An attractive, varied little loop that combines a wealth of built, natural and cultural heritage.
Deutsch :
Attraktive und abwechslungsreiche kleine Schleife, in der sich bauliche, natürliche und kulturelle Reichtümer des Kulturerbes vermischen.
Italiano :
Un piccolo anello attraente e vario che combina una ricchezza di patrimonio edilizio, naturale e culturale.
Español :
Un pequeño bucle atractivo y variado que combina un rico patrimonio construido, natural y cultural.
