Circuit VTT N°14 Saujon Saujon Charente-Maritime

Circuit VTT N°14 Saujon Saujon Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.

Circuit VTT N°14 Saujon

Circuit VTT N°14 Saujon Parking de Ribérou 17600 Saujon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Au départ du parking de Ribérou à Saujon, ce parcours vert relativement plat sur petites routes goudronnées peut être pratiqué par tous les publics.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/vtt/a3d5d632-6281-462f-aa73-46c02e0fee30/vtt-circuit-ndeg14-saujon +33 5 46 08 21 00

English :

Departing from the Ribérou parking lot in Saujon, this relatively flat green route on small tarmac roads is suitable for everyone.

Deutsch :

Diese grüne, relativ flache Strecke auf kleinen asphaltierten Straßen beginnt am Parkplatz von Ribérou in Saujon und kann von allen Altersgruppen begangen werden.

Italiano :

Con partenza dal parcheggio Ribérou di Saujon, questo percorso verde relativamente pianeggiante su piccole strade asfaltate è adatto a tutti.

Español :

Con salida desde el aparcamiento de Ribérou en Saujon, esta ruta verde relativamente llana por pequeñas carreteras asfaltadas es apta para todos los públicos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme