Circuit VTT N°21 « Circuit de la Voie Verte » Place de la Mairie 17210 Chevanceaux Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ce circuit VTT suit une partie de la Voie Verte de Haute-Saintonge. Ce qui peut permettre à des vélos de routes de l’emprunter sur sa totalité (14km, départ de Chantillac et arrivée à Clérac) pendant que le vététiste continue son circuit.

+33 5 17 24 03 47

English :

This mountain bike circuit follows a part of the Voie Verte de Haute-Saintonge. This can allow road bikes to use the whole route (14km, departure from Chantillac and arrival at Clérac) while the mountain biker continues his circuit.

Deutsch :

Diese Mountainbike-Route folgt einem Teil des Voie Verte de Haute-Saintonge. Dies kann es Straßenfahrrädern ermöglichen, die gesamte Strecke (14 km, Start in Chantillac und Ziel in Clérac) zu befahren, während der Mountainbiker seine Tour fortsetzt.

Italiano :

Questo circuito per mountain bike segue una parte della Voie Verte de Haute-Saintonge. Questo può consentire alle bici da strada di utilizzare l’intero percorso (14 km, con partenza da Chantillac e arrivo a Clérac) mentre il mountain biker continua il suo circuito.

Español :

Este circuito de bicicleta de montaña sigue parte de la Voie Verte de Haute-Saintonge. Esto puede permitir que las bicicletas de carretera utilicen todo el recorrido (14 km, con salida en Chantillac y llegada a Clérac) mientras el ciclista de montaña continúa su circuito.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme