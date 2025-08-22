Circuit VTT n°21 / Nancray Nancray Doubs

Circuit VTT n°21 Nancray En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Circuit VTT n°21 Nancray Musée des maisons comtoises 25360 Nancray Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10300.0 Tarif :

Ce circuit assez court vous emmènera tout d’abord dans les rues du Bourg de Nancray à la rencontre de ses habitants et au milieu des pâtures ou s’épanouit le cheval comtois. Cette première partie vous permettra de vous échauffer. Malgré les apparences, le second tronçon sera plus technique et les relances répétitives. Une bonne approche du VTT pour ce parcours complet, qui sera un choix parfait pour les novices avant d’augmenter distance et dénivelé

https://espacestrail.run/fr/besancon/parcours/118391

English :

This rather short circuit will first take you through the streets of the village of Nancray to meet its inhabitants and in the middle of the pastures where the Comtois horse flourishes. This first part will allow you to warm up. Despite appearances, the second section will be more technical and the relaunching repetitive. A good approach to mountain biking for this complete course, which will be a perfect choice for novices before increasing distance and altitude difference

Deutsch :

Diese recht kurze Strecke führt Sie zunächst durch die Straßen des Dorfes Nancray, wo Sie die Einwohner und die Weiden treffen, auf denen die Comtoiser Pferde gedeihen. In diesem ersten Abschnitt können Sie sich aufwärmen. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, wird der zweite Abschnitt technisch anspruchsvoller und die Antritte wiederholen sich. Eine gute Annäherung an das Mountainbiken auf dieser kompletten Strecke, die eine perfekte Wahl für Anfänger ist, bevor sie die Distanz und die Höhenunterschiede erhöhen

Italiano :

Questo circuito abbastanza breve vi condurrà dapprima attraverso le strade del villaggio di Nancray per incontrare i suoi abitanti e i pascoli dove prospera il cavallo Comtois. Questa prima parte vi permetterà di riscaldarvi. Nonostante le apparenze, il secondo tratto sarà più tecnico e i rilanci ripetitivi. Un buon approccio alla mountain bike per questo percorso completo, che sarà una scelta perfetta per i novizi prima di aumentare la distanza e il dislivello

Español :

Este circuito bastante corto le llevará primero por las calles del pueblo de Nancray para conocer a sus habitantes y los pastos donde florece el caballo Comtois. Esta primera parte le permitirá entrar en calor. A pesar de las apariencias, la segunda sección será más técnica y los relanzamientos repetitivos. Un buen acercamiento a la bicicleta de montaña para esta ruta completa, que será una opción perfecta para los principiantes antes de aumentar la distancia y el desnivel

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data