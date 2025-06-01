Sentier du Chêne Président Nancray Doubs

Sentier du Chêne Président Nancray Doubs vendredi 1 août 2025.

Sentier du Chêne Président A pieds Facile

Sentier du Chêne Président Nancray 25360 Nancray Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7100.0 Tarif :

Entre le musée de plein air des Maisons comtoises et la forêt de Bouclans, le sentier du chêne président offre une balade facilement accessible à tous. Au milieu de paysages boisés, vous pourrez observer 16 bornes qui jalonnement l’itinéraire. Ces bornes séparaient les communes de Nancray et Bouclans d’une part et démarquaient des parcelles forestières d’autres part. A la fin de votre parcours, vous ferez face au chêne Président, noble seigneur du secteur.

English :

Between the open air museum of the Maisons Comtoises and the forest of Bouclans, the path of the oak president offers a walk easily accessible to all. In the middle of wooded landscapes, you will be able to observe 16 milestones that mark out the route. These markers separated the communes of Nancray and Bouclans on the one hand and demarcated forest plots on the other. At the end of your journey, you will face the oak President, noble lord of the sector.

Deutsch :

Zwischen dem Freilichtmuseum Maisons Comtoises und dem Wald von Bouclans bietet der Pfad der Präsidenteneiche eine für alle leicht zugängliche Wanderung. Inmitten einer bewaldeten Landschaft können Sie 16 Grenzsteine sehen, die den Weg markieren. Diese Grenzsteine trennten die Gemeinden Nancray und Bouclans einerseits und grenzten andererseits die Waldstücke voneinander ab. Am Ende des Weges treffen Sie auf die Präsidenteneiche, die als edler Herr der Gegend gilt.

Italiano :

Tra il museo all’aperto delle Maisons Comtoises e la foresta di Bouclans, il Sentiero della Quercia Presiedente offre una passeggiata facilmente accessibile a tutti. In mezzo a paesaggi boscosi, potrete osservare 16 pietre miliari che segnano il percorso. Queste pietre miliari separano i comuni di Nancray e Bouclans da un lato e le parcelle della foresta dall’altro. Alla fine del percorso, si incontra la quercia del Presidente, nobile signore della zona.

Español :

Entre el museo al aire libre de Maisons Comtoises y el bosque de Bouclans, el Sendero del Roble Presidencial ofrece un paseo fácilmente accesible para todos. En medio de paisajes boscosos, podrá observar 16 hitos que jalonan el recorrido. Estos hitos separan los municipios de Nancray y Bouclans, por un lado, y delimitan las parcelas forestales, por otro. Al final de la ruta, se topará con el roble del Presidente, noble señor de la zona.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-17 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data