Sentier du Fonteny Nancray Doubs

Sentier du Fonteny Rue du Musée, 25360 Nancray 25360 Nancray Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7500.0 Tarif :

Après avoir traversé le village de Nancray, dans lequel se trouve le musée de plein air des Maisons Comtoises, randonnez à travers le Bois de Faule.

English :

After passing through the village of Nancray, where the open-air museum of the Maisons Comtoises is located, hike through the Bois de Faule.

Deutsch :

Nachdem Sie das Dorf Nancray durchquert haben, in dem sich das Freilichtmuseum der Maisons Comtoises befindet, wandern Sie durch den Bois de Faule.

Italiano :

Dopo aver attraversato il villaggio di Nancray, dove si trova il museo all’aperto delle Maisons Comtoises, si prosegue con un’escursione attraverso il Bois de Faule.

Español :

Tras pasar por el pueblo de Nancray, donde se encuentra el museo al aire libre de las Maisons Comtoises, camine por el Bois de Faule.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data