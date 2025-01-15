Circuit VTT N°3 Étaules Étaules Charente-Maritime

Circuit VTT N°3 Étaules Allée du Cimetière (départ) 17750 Étaules Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Étaules, qui vient du latin stabulum (étable, écurie) et par extension (relais, gîte), se trouve dans le canton de la Tremblade, au cœur de la Presqu’île d’Arvert.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/vtt/a24a9bf0-bcaa-4438-8e30-5a61ead1f717/vtt-circuit-ndeg3-etaules +33 5 46 08 21 00

English :

Étaules, which comes from the Latin stabulum (stable) and by extension (relay, gîte), is in the canton of La Tremblade, in the heart of the Presqu?île d?Arvert.

Deutsch :

Étaules, abgeleitet vom lateinischen stabulum (Stall) und im weiteren Sinne (Relais, Herberge), befindet sich im Kanton La Tremblade im Herzen der Halbinsel Arvert.

Italiano :

Étaules, che deriva dal latino stabulum (stalla) e per estensione (relè, gîte), si trova nel cantone di La Tremblade, nel cuore della Presqu’île d’Arvert.

Español :

Étaules, que procede del latín stabulum (establo) y por extensión (relevo, casa rural), se encuentra en el cantón de La Tremblade, en el corazón de la Presqu’île d’Arvert.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme