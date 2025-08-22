PR N°22 Étaules Étaules Charente-Maritime

PR N°22 Étaules

PR N°22 Étaules D145 17750 Étaules Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Au départ du port ostréicole d’Orivol, au milieu des marais et des claires, ce chemin vous mène vers un très joli point de vue.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/686dab23-7df5-431d-92ba-154074656d5c/pr22-marais-sale-vers-le-port-ostreicole-d-orivol-etaules +33 5 46 08 21 00

English :

Starting from the oyster port of Orivol, in the middle of marshes and oyster beds, this path leads you to a beautiful viewpoint.

Deutsch :

Vom Austernhafen Orivol aus, inmitten von Sümpfen und Claires, führt Sie dieser Weg zu einem sehr schönen Aussichtspunkt.

Italiano :

Partendo dal porto di coltivazione delle ostriche di Orivol, in mezzo alle paludi e ai banchi di ostriche, questo sentiero vi porta a un punto panoramico molto bello.

Español :

Partiendo del puerto ostrícola de Orivol, en medio de marismas y criaderos de ostras, este sendero le llevará a un mirador muy bonito.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme