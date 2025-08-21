PR N°21 Étaules Étaules Charente-Maritime
PR N°21 Étaules Étaules Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
PR N°21 Étaules
PR N°21 Étaules Chemin de Sable (départ) 17750 Étaules Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Au départ du complexe sportif, cette balade vous emmène côté marais doux.
https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/31fc025a-5e53-4044-8861-c1c86ec6b8c1/pr21-l-ile-d-etaules +33 5 46 08 21 00
English :
Departing from the sports complex, this walk takes you to the gentle marshes.
Deutsch :
Vom Sportkomplex aus führt Sie diese Wanderung auf die Seite der süßen Sümpfe.
Italiano :
Partendo dal complesso sportivo, questa passeggiata si snoda lungo le dolci paludi.
Español :
Partiendo del complejo deportivo, este paseo le llevará a lo largo de las suaves marismas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme