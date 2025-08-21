Circuit VTT n°57 / Vorges-les-Pins Vorges-les-Pins Doubs

Circuit VTT n°57 Vorges-les-Pins En VTT assistance électrique Difficile

Circuit VTT n°57 Vorges-les-Pins Mairie de Vorges-les-Pins 25320 Vorges-les-Pins Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 17700.0 Tarif :

Circuit assez difficile qui demande quelques connaissances techniques et une bonne condition physique. Vous devrez être vigilants dans les descentes et costaud dans les ascensions. Mais vous pourrez également profiter du paysage et des différents panoramas qui s’offrent à vous, notamment les vallées du Doubs et de la Loue. Quelques parties roulantes non loin des Granges Mathieu permettront de soulager vos efforts.

Difficile

https://espacestrail.run/fr/besancon/parcours/121229

English :

A rather difficult circuit that requires some technical knowledge and a good physical condition. You will have to be careful on the descents and strong on the climbs. But you will also be able to enjoy the landscape and the various panoramas which are offered to you, in particular the valleys of the Doubs and the Loue. Some rolling parts not far from the Granges Mathieu will allow to relieve your efforts.

Deutsch :

Eine ziemlich schwierige Tour, die einige technische Kenntnisse und eine gute körperliche Verfassung erfordert. Sie müssen bei den Abfahrten wachsam und bei den Anstiegen kräftig sein. Sie können aber auch die Landschaft und die verschiedenen Panoramen genießen, die sich Ihnen bieten, insbesondere die Täler des Doubs und der Loue. In der Nähe von Granges Mathieu gibt es einige Abschnitte, in denen Sie Ihre Kräfte schonen können.

Italiano :

Si tratta di un circuito abbastanza difficile che richiede alcune conoscenze tecniche e una buona condizione fisica. Dovrete essere prudenti nelle discese e forti nelle salite. Ma potrete anche godervi il paesaggio e i diversi panorami che vi si offrono, in particolare le valli del Doubs e della Loue. Alcuni tratti ondulati non lontani dalle Granges Mathieu allevieranno le vostre fatiche.

Español :

Se trata de una ruta bastante difícil que requiere ciertos conocimientos técnicos y una buena condición física. Tendrá que ser prudente en los descensos y fuerte en las subidas. Pero también podrá disfrutar del paisaje y de los diferentes panoramas que se le ofrecen, en particular los valles del Doubs y del Loue. Algunos tramos ondulados no lejos de las Granges Mathieu aliviarán sus esfuerzos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data