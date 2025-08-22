Sentier des Crêtes Vorges-les-Pins Doubs
Sentier des Crêtes Vorges-les-Pins Doubs vendredi 1 mai 2026.
Les Crêtes A pieds Difficulté moyenne
Les Crêtes Vorges-les-Pins 25320 Vorges-les-Pins Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 4270.0 Tarif :
Entre ombre et lumière, le sentier des crêtes s’élève au-dessus des Vallées du Doubs et de la Loue.
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/937
English :
Between shadow and light, the crest trail rises above the Doubs and Loue valleys.
Deutsch :
Zwischen Licht und Schatten erhebt sich der Kammweg über die Täler des Doubs und der Loue.
Italiano :
Tra ombra e luce, il sentiero di cresta si innalza sopra le valli del Doubs e della Loue.
Español :
Entre la sombra y la luz, el camino de la cresta se eleva por encima de los valles del Doubs y del Loue.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data