Circuit VTT Sur les traces d’un géant Mutzig Bas-Rhin vendredi 1 mai 2026.
Durée : 60 Distance : 10000.0 Tarif :
Circuit vers le Fort de Mutzig Feste Kaiser Wilhelm II (avec possibilité d’assister aux visites guidées du site). Attention respecter les horaires de visites terrain militaire
http://www.mutzig.net/ +33 3 88 38 11 61
English :
Tour to Fort Mutzig Feste Kaiser Wilhelm II (with guided tours of the site). Please note: respect tour times military terrain
Deutsch :
Rundfahrt zur Festung Mutzig Feste Kaiser Wilhelm II (mit der Möglichkeit, an Führungen durch die Anlage teilzunehmen). Achtung: Besuchszeiten beachten Militärgelände
Italiano :
Visita del Forte di Mutzig Feste Kaiser Wilhelm II (con possibilità di partecipare a visite guidate del sito). Attenzione: gli orari di visita devono essere rispettati sito militare
Español :
Visita del Fuerte de Mutzig Feste Kaiser Wilhelm II (con posibilidad de asistir a visitas guiadas del lugar). Atención: deben respetarse los horarios de visita sitio militar
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par Système d’informations touristique Alsace