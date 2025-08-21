circuit VTT VAE Balade au coeur du Ségala La Capelle Beys Rieupeyroux Aveyron
circuit VTT VAE Balade au coeur du Ségala La Capelle Beys
circuit VTT VAE Balade au coeur du Ségala La Capelle Beys – Service Sport – 12240 Rieupeyroux Aveyron Occitanie
Au départ de La Capelle-Bleys, cet itinéraire adapté à tous vous fera découvrir les paysages du Ségala. Cette balade d’une dizaine de kilomètres vous permettra d’accéder à 4 autres circuits grâce aux liaisons.
https://www.facebook.com/DestinationSegalaAveyron +33 5 65 65 60 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Departing from La Capelle-Bleys, this itinerary, suitable for all, will take you through the landscapes of Ségala. This ten-kilometre walk gives you access to 4 other circuits.
Deutsch :
Von La Capelle-Bleys aus führt Sie diese für alle geeignete Route durch die Landschaften des Ségala. Diese etwa 10 km lange Wanderung ermöglicht Ihnen dank der Verbindungen den Zugang zu 4 weiteren Rundwegen.
Italiano :
Con partenza da La Capelle-Bleys, questo itinerario è adatto a tutti e vi porterà attraverso la campagna di Ségala. Questa passeggiata di dieci chilometri è collegata ad altri 4 circuiti.
Español :
Con salida de La Capelle-Bleys, este itinerario apto para todos los públicos le llevará por la campiña de Ségala. Este paseo de diez kilómetros enlaza con otros 4 circuitos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-29 par ADT Aveyron