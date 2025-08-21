circuit VTT VAE Balade au coeur du Ségala La Capelle Beys Rieupeyroux Aveyron

circuit VTT VAE Balade au coeur du Ségala La Capelle Beys

Au départ de La Capelle-Bleys, cet itinéraire adapté à tous vous fera découvrir les paysages du Ségala. Cette balade d’une dizaine de kilomètres vous permettra d’accéder à 4 autres circuits grâce aux liaisons.

English :

Departing from La Capelle-Bleys, this itinerary, suitable for all, will take you through the landscapes of Ségala. This ten-kilometre walk gives you access to 4 other circuits.

Deutsch :

Von La Capelle-Bleys aus führt Sie diese für alle geeignete Route durch die Landschaften des Ségala. Diese etwa 10 km lange Wanderung ermöglicht Ihnen dank der Verbindungen den Zugang zu 4 weiteren Rundwegen.

Italiano :

Con partenza da La Capelle-Bleys, questo itinerario è adatto a tutti e vi porterà attraverso la campagna di Ségala. Questa passeggiata di dieci chilometri è collegata ad altri 4 circuiti.

Español :

Con salida de La Capelle-Bleys, este itinerario apto para todos los públicos le llevará por la campiña de Ségala. Este paseo de diez kilómetros enlaza con otros 4 circuitos.

