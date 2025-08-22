circuit VTT VAE De la chapelle à Rivière Rieupeyroux Rieupeyroux Aveyron

circuit VTT VAE De la chapelle à Rivière Rieupeyroux

circuit VTT VAE De la chapelle à Rivière Rieupeyroux – Service Sport – 12240 Rieupeyroux Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Sur les hauteurs de Rieupeyroux, le départ de la Chapelle Saint Jean Baptiste de la Modulance propose une vue panoramique. La première partie de ce sentier est en descente, la seconde partie demande un certain effort pour traverser ces difficultés.

https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/pleine-nature/circuits-vtt/ +33 5 65 65 60 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the heights of Rieupeyroux, the start of the Chapelle Saint Jean Baptiste de la Modulance offers a panoramic view. The first part of this trail is downhill, while the second part requires some effort to get through the difficulties.

Deutsch :

Auf den Anhöhen von Rieupeyroux bietet der Start von der Kapelle Saint Jean Baptiste de la Modulance einen Panoramablick. Der erste Teil dieses Weges führt bergab, der zweite Teil erfordert eine gewisse Anstrengung, um diese Schwierigkeiten zu überwinden.

Italiano :

Sulle alture di Rieupeyroux, la partenza della Chapelle Saint Jean Baptiste de la Modulance offre una vista panoramica. La prima parte di questo sentiero è in discesa, mentre la seconda richiede un certo sforzo per superare le difficoltà.

Español :

En las alturas de Rieupeyroux, el inicio de la Chapelle Saint Jean Baptiste de la Modulance ofrece una vista panorámica. La primera parte de este sendero es cuesta abajo, mientras que la segunda requiere cierto esfuerzo para superar las dificultades.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-29 par ADT Aveyron