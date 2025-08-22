circuit de liaison VTT VAE La Capelle Bleys / La Bastide l’Evêque Rieupeyroux Aveyron

circuit de liaison VTT VAE La Capelle Bleys La Bastide l’Evêque

circuit de liaison VTT VAE La Capelle Bleys La Bastide l’Evêque – Service Sport – 12240 Rieupeyroux Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Ce tracé facile et agréable entre la commune du Bas-Ségala et celle de La Capelle-Bleys, lie les deux circuits du Bas-Ségala à celui de la Capelle-Bleys.

English :

This easy, pleasant route between the communes of Bas-Ségala and La Capelle-Bleys links the two Bas-Ségala circuits with that of La Capelle-Bleys.

Deutsch :

Diese einfache und angenehme Strecke zwischen den Gemeinden Bas-Ségala und La Capelle-Bleys verbindet die beiden Rundwege von Bas-Ségala mit dem von La Capelle-Bleys.

Italiano :

Questo percorso facile e piacevole tra i comuni di Bas-Ségala e La Capelle-Bleys collega i due circuiti di Bas-Ségala a quello di La Capelle-Bleys.

Español :

Esta ruta fácil y agradable entre los municipios de Bas-Ségala y La Capelle-Bleys une los dos circuitos de Bas-Ségala con el de La Capelle-Bleys.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-29 par ADT Aveyron