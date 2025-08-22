circuit VTT VAE Entre Liort et Lézert Tayrac Rieupeyroux Aveyron

circuit VTT VAE Entre Liort et Lézert Tayrac

circuit VTT VAE Entre Liort et Lézert Tayrac

Depuis Tayrac, ce circuit facile est lié à celui de La Salvetat-Peyralès dans la vallée du Liort. La Chapelle de Villelongue renferme un musée sur la Résistance ouvert les dimanches après-midi d’été.

From Tayrac, this easy circuit is linked to the one at La Salvetat-Peyralès in the Liort valley. The Chapelle de Villelongue houses a museum on the Resistance, open on Sunday afternoons in summer.

Von Tayrac aus ist dieser einfache Rundweg mit dem von La Salvetat-Peyralès im Liortal verbunden. In der Chapelle de Villelongue befindet sich ein Museum über die Résistance, das im Sommer an Sonntagnachmittagen geöffnet ist.

Da Tayrac, questo facile percorso si collega a quello per La Salvetat-Peyralès, nella valle del Liort. La Chapelle de Villelongue ospita un museo sulla Resistenza, aperto la domenica pomeriggio in estate.

Desde Tayrac, esta sencilla ruta enlaza con la de La Salvetat-Peyralès, en el valle de Liort. La Chapelle de Villelongue alberga un museo sobre la Resistencia, abierto los domingos por la tarde en verano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-29 par ADT Aveyron