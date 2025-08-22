circuit VTT VAE Entre Liort et Lézert Tayrac Rieupeyroux Aveyron

Depuis Tayrac, ce circuit facile est lié à celui de La Salvetat-Peyralès dans la vallée du Liort. La Chapelle de Villelongue renferme un musée sur la Résistance ouvert les dimanches après-midi d’été.

https://www.facebook.com/DestinationSegalaAveyron   +33 5 65 65 60 00

From Tayrac, this easy circuit is linked to the one at La Salvetat-Peyralès in the Liort valley. The Chapelle de Villelongue houses a museum on the Resistance, open on Sunday afternoons in summer.

Von Tayrac aus ist dieser einfache Rundweg mit dem von La Salvetat-Peyralès im Liortal verbunden. In der Chapelle de Villelongue befindet sich ein Museum über die Résistance, das im Sommer an Sonntagnachmittagen geöffnet ist.

Da Tayrac, questo facile percorso si collega a quello per La Salvetat-Peyralès, nella valle del Liort. La Chapelle de Villelongue ospita un museo sulla Resistenza, aperto la domenica pomeriggio in estate.

Desde Tayrac, esta sencilla ruta enlaza con la de La Salvetat-Peyralès, en el valle de Liort. La Chapelle de Villelongue alberga un museo sobre la Resistencia, abierto los domingos por la tarde en verano.

